В июне и июле 2019 года украинцы почувствуют аномальную жару, прогнозирует народный синоптик Леонид Горбань, передает 24 канал.

Как рассказал синоптик, воздух начнет активно прогреваться уже в мае и поднимется до + 24...+26. А первые два месяца лета запомнятся украинцам аномальным теплом. Столбик термометра будет подниматься выше +30. Средняя температура днем будет примерно +24…+26.

Почти все лето будет солнечным, но первые несколько дней июня могут быть прохладными и с кратковременными дождями, а вот с 14-15 июня начнется настоящая жара.

"Температура будет доходить до +29...+33. В июле температура будет такой же жаркой", - заявил Горбань.

По словам синоптика, жара начнет спадать только во второй половине августа. Ближе к началу осени могут быть дожди с грозами, а температура воздуха установится на отметке +19…+20.

Ранее "Страна" писала о том, что 6 мая Украину зальют дожди и лишь на востоке выглянет солнце.

Также мы сообщали, что синоптики сообщили, какой будет погода в Украине до конца майских праздников.