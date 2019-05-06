В России назвали главные версии причин аварии, которая произошла в московском аэропорту Шереметьево. В результате пожара при аварийной посадке на борту Superjet 100, следовавшего в Мурманск, погиб 41 человек.

"Страна" собрала главные версии случившегося.

Что произошло

Как рассказали члены экипажа и пассажиры, на высоте 2100 метров самолет ударила молния, и он пошел на экстренную посадку. Уже когда лайнер садился, на борту возник пожар, в результате которого выгорела вся хвостовая часть салона.

По взлетно-посадочной полосе Superjet ехал, уже охваченный огнем. Несмотря на действия экипажа, эвакуировать всех пассажиров по надувным трапам не удалось.

Уже найдены 2 из 4 "черных ящиков", они извлечены из той части самолета, которая не горела. Также известно, что погибших в самолете будут идентифицировать по ДНК. Внешнее опознание не является возможным из-за того, что тела сильно обгорели.

Российские следователи рассматривают различные версии причин трагедии. Следком РФ назвал те, что рассматриваются в первую очередь.

"Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия", - говорится в заявлении ведомства.

Версия 1. Метеоусловия

Основная версия - причиной катастрофы стал удар молнии в самолет, после чего у самолета отказала автоматика. При посадке, по предварительным данным, самолет дважды ударился о взлетную полосу и загорелся. Про удар молнии на высоте 2100 метров говорят и пилоты, и выжившие пассажиры самолета.

Также, по некоторым данным, из-за молнии произошло возгорание двигателя, откуда пожар распространился дальше. Также из-за этого, по словам экипажа, на какое-то время пропала связь с диспетчерами.

Версия 2. Человеческий фактор

Вторая версия — недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта.

Очевидцы и выжившие пассажиры рассказали, что посадка была очень грубой, самолет буквально прыгал по полосе. Известно, что при посадке борт развернуло, из-за этого повредились шасси. Они пробили топливные баки, и самолет загорелся.

После расшифровки черных ящиков эксперты выяснят, действительно ли были необходимы само возвращение борта в аэропорт вылета и экстренная посадка. Возможно, экипаж поторопился это сделать.

Еще одна проблема состоит в том, что гражданских пожарных МЧС на место не пускали — аэропорт тушил пожар только своими силами, так решило руководство Шереметьево. Поэтому ликвидация огня заняла больше времени.

Версия 3. Неисправность воздушного судна

Еще одна из возможных причин трагедии - отказ электроники судна. У этого самолета, по сообщениям СМИ, уже были неполадки. Этот борт был произведен на заводе в Комсомольске-на-Амуре и передан "Аэрофлоту" в сентябре 2017 года, имел относительно небольшой налет и совершал преимущественно короткие перелеты. Издание "Коммерсант" со ссылкой на источник в авиационной промышленности сообщило, что у этого самолета ранее был зафиксирован один серьезный технический сбой. В январе прошлого года во время снижения у самолета не выпустились закрылки, но полет завершился благополучно.

Известно, что у "Суперджетов" сравнительно часто бывают технические проблемы, с ними уже было несколько заметных инцидентов. Однако катастрофа такого самолета с человеческими жертвами до вчерашнего дня была только одна. В мае 2012 года Superjet врезался в склон горы в Индонезии. На борту самолета находились 45 человек, все они погибли. Причиной крушения назвали ошибки пилотов и диспетчеров.