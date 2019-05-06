Директор ужгородского аэропорта Руслан Лиис рассказал, что рейс из Киева в Ужгород не закрывают, а на время приостанавливают, Сейчас ведутся переговоры с компанией "Мотор Сич" о его восстановлении других условий. Об этом сообщает Mukachevo.net.

Руслан Лиис говорит, что они планируют запустить ежедневные прямые рейсы "Киев-Ужгород", а уже 17 мая на сессии хотят выдвинуть вопрос о компенсации убытков компании-перевозчику. На какой срок приостановлено полеты, Руслан Лиис не сказал, добавив, что сейчас они находятся на стадии переписки. "Самое главное решить вопрос - это чтобы на сессии было принято решение о компенсации убытков. Это законный путь в законодательстве Украины, чтобы поддержать авиасообщение. Область должна обеспечить поддержку этому рейсу", - говорит Руслан Лиис.

Директор аэропорта говорит, что самолеты, возможно, продолжат рейсы по пятницам, хотя покупка билетов, согласно онлайн-сервису, после 17 числа пока невозможна. "Если мы не договоримся раньше 17 числа, может, он и полетит в следующую пятницу, то есть мы будем продолжать летать по пятницам до того времени, пока не договоримся на каждый день", - сказал Руслан Лиис.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян также отметил на своей странице в Facebook, что "Закарпатська зрада" отменяется. А Украина и Словакия намерены определить условия использования части воздушного пространства Словакии для выполнения полетов из аэропорта "Ужгород".

"Взлет/посадка в аэропорту Ужгорода возможна только с заходом на территорию Словакии. Так случилось, потому что когда авиацию считали транспортом для богатых или вообще неперспективной, в другом торце взлетной полосы местные чиновники построили частные дома. Чудом не застроили всю полосу. Не успели. После вступления Словакии в ЕС и НАТО разрешение на заход в ее воздушное пространство регулируется уже не только двусторонними, но и этими международными структурами", - сообщил Омелян.

По словам Омеляна, министерство инфраструктуры и руководство области, города и аэропорта, а также народные депутаты приложат все усилия, чтобы выстроить эффективный механизм сотрудничества с "Мотор-Сич". Более того, найдут решение для удобных рейсов для авиакомпании и пассажиров.

Фото: facebook.com/volodymyr.omelyan

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