Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что советник новоизбранного Владимира Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк хочет добиться его отставки с должности главы ГПУ. Ранее Данилюк открыто предлагал заменить генпрокурора неизвестным "антикоррупционным активистом".

"Один из представителей штаба Зеленского с фамилией Данилюк – фигурант уголовного производства НАБУ – постоянно хочет решить свою проблему и хочет решить ее специфическим способом: не извиниться за ложь в декларации, не снять свои амбиции на какие-либо государственные должности из-за уголовного правонарушения, допущенного им во время занятия государственной должности, а снять источник проблем – Луценко", - сказал Луценко журналистам в понедельник, 6 мая, в Киеве. Его цитирует "Интерфакс".

При этом Луценко отметил, что уже проходил подобное со многими желающими устранить его с должности главы МВД, а теперь и ГПУ.

"Считаю, что общество заинтересовано в объективном, опытном генпрокуроре, а не в закрытии уголовных производств господина Данилюка", - заявил Луценко.

В марте 2019 года Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о закрытии 65 уголовных производств в связи декриминализацией статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины "незаконное обогащение". В частности, 15 марта было закрыто уголовное производство от 24 апреля 2018 года о незаконном обогащении экс-министра финансов Украины Александра Данилюка на сумму 28,8 млн грн (квартира в Лондоне).

Как сообщала "Страна", Юрий Луценко провел встречу с адвокатом американского лидера Дональда Трампа по теме расследования дела в отношении компании, в которой работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, выдвинувшегося в президенты США.

Отметим, что экс-министр финансов Александр Данилюк встретился с министром энергетики США Риком Перри в Брюсселе.