Стали известны подробности инцидента с поджогом в центре Киева, который произошел возле развлекательного комплекса премиум-класса "Арена Сити".

Как сообщили источники "Страны" в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, сегодня около полудня к пожарным поступил вызов на Бессарабскую площадь. Очевидцы сообщили об огне и дыме в арке рядом с "Ареной". Когда пожарные прибыли на место оказалось что угрозы большого пожара нет: по предварительным данным кто-то поджег пластиковую канистру с горючим ввеществом.

Позже прибывшие полицейские выяснили что персонал окрестных заведений накануне ЧП видел в арке рядом с "Ареной" молодую женщину в красной куртке, которая разлила на асфальт что-то из канистры, подожгла и убежала в сторону центра.

Правоохранители разыскивают поджигательницу и пытаются на месте выяснить мотивы этого поступка. Пострадавших в результате поджога нет, ущерба окрестным заведениям не нанесен.

Напомним, что ранее в центре Киева сожгли BMW бизнесмена-кофейника.

Как сообщала "Страна", в Киеве авто влетело в припаркованные машины и загорелось.