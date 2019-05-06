Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн отправился в тюрьму, чтобы отбыть назначенное судом наказание. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Коэна ожидает трехлетний уголовный срок за банковское и налоговое мошенничество. Ранее он дал в конгрессе показания против Трампа и признал, что солгал о сроках строительства Trump Tower в Москве.

Срок отсидки для Коэна начнется с 6 мая.

Ранее сообщалось, что в начале года Коэн рассказал Конгрессу, как платил порноактрисе за ее молчание о сексе с Трампом.

В частности, Коэн намеревался предоставить документ, связанный с выплатой денег американской порноактрисе Сторми Дэниелс в обмен на ее молчание.