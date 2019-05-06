В результате авиакатастрофы пассажирского самолета Sukhoi SuperJet-100 в московском аэропорту Шереметьево пострадал один гражданин Украины, которого доставили в больницу. Об этом сообщает УНИАН.

По словам заместителя директора департамента, начальника управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василия Кирилича, информация о пострадавшем украинце является предварительной.

"Согласно предварительной информации выявлено, что среди пассажиров был гражданин Украины, который травмирован и сейчас находится в больнице, - сказал Кирилич. - Но я подчеркиваю, что это предварительная информация. Мы еще не получили информационное сообщение российской стороны. Ситуация меняется, данные все время обновляются, так что мы можем получить и другую информацию. Но эта первичная информация, которую мы получили, подтверждает, что среди пострадавших есть гражданин Украина".

Как сообщала "Страна", самолет Sukhoi Superjet-100, следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.

По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек. Основная версия возгорания на борту самолета - попадание молнии. В результате катастрофы самолета в московском аэропорту "Шереметьево" погиб 41 человек.

Также "Страна" писала, что следователи уже приступили к расшифровке черных ящиков сгоревшего самолета.

Ранее стало известно состояние командира рухнувшего в Шереметьево самолета.