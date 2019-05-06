Зрители заметили в четвертом эпизоде восьмого сезона популярного сериала "Игра престолов" одноразовый стакан кофе из популярной сети кафе быстрого обслуживания, который случайно оставил в кадре кто-то из съемочной группы.

Об этом сообщает DTF, уточняя, что стакан попал в эпизод, пройдя все этапы постпродакшна. Стакан появляется в кадре с 16 по 19 минуту серии. Заметить его можно только на общем плане. Заметившие стакан пользователи начали иронизировать над ляпом киноделов в соцсетях.

"И после великой войны, они отметили победу, попивая лучший кофе в Вестеросе", - отметил один из комментаторов в Twitter.

Фото: twitter.com

Поклонники сериала в соцсетях сразу же разразились критикой в адрес его создателей.

"Они потратили два года на шесть серий и оставили стакан из Starbucks в одной из сцен", - пишет один из пользователей.

"HBO тратит миллионы на каждый эпизод, и все испортила одна чашка кофе. Похоже, Дэни не получила напоминание о том, что лучше использовать многоразовые чаши", - комментирует казус другой пользователь.

Украинцы также не остались в стороне от темы со стаканом кофе и пожаловались, что даже в Вестеросе в отличие от Украины есть филиал самой крупной сети американских кафе быстрого обслуживания Starbucks.

Фото: twitter.com

Ранее "Страна" писала о том, что Джордж Мартин проговорился о трех спин-оффах "Игры престолов".

Также мы сообщали, что Омелян похвастал, что звезда "Игры престолов" вышла замуж в платье его жены.