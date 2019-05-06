Командир самолета, сгоревшего в Шереметьево, а также члены экипажа находятся в НИИ Склифосовского в состоянии средней степени тяжести. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передает РИА "Новости".

"В институте Склифосовского находится командир корабля, второй пилот и бортпроводница. У них состояние средней тяжести. В основном связано с отравлением продуктами горения и с очень серьезной шоковой реакцией", - сказала Скворцова.

Ранее сообщалось, что следователи уже приступили к расшифровке черных ящиков сгоревшего самолета.

Напомним, самолет Sukhoi Superjet-100, следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек.