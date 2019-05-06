Пользователи соцсетей обсуждают, можно ли проводить инаугурацию Владимира Зеленского 19 мая.

Тема возникла после того, как Зе был официально объявлен победителем президентских выборов. После публикации этого известия в официальной прессе, перед Верховной Радой в полный рост встал вопрос об инаугурации.

В команде Зе требуют провести ее 19 мая. Но провластные партии резко воспротивились этому. Обсуждают дату и в соцсетях.

Как возникло 19 мая

В законе оговорено, что дату "коронации" новоизбранного президента определяет парламент. Однако народные избранники не торопятся этого делать. Они пытаются оттянуть вступление Зеленского в должность, чтобы снять угрозу роспуска Верховной Рады.

Если выборы пройдут в ближайшее время, то ни "Радикальной партии", ни "Народного фронта" в парламенте уже не будет. Да и БПП займет совсем не то место, которое имеет сейчас - его рейтинги колеблются в районе 10%.

Формально Зе имеет право на разгон Рады. Коалиции из 226 человек в парламенте давно нет. Остановить роспуск можно, не допустив Зеленского к управлению страной как можно дольше. Ведь позже, чем за полгода до конца каденции парламента разгонять его нельзя.

Правда, когда начинаются эти полгода - пока вопрос. У Зеленского говорят, что возможность роспуска пропадает после 27 мая. А вот в Окружном админсуде Киева заявляют, что у Зе есть время и в первую неделю июня. Детальнее о полемике по датам можно прочитать в материале "Страны" "О чем шепчет инаугурация".

Как бы то ни было, 14 мая пройдет заседание Рады, на котором она по идее определится с датой. Но пока дискуссии продолжаются.

На субботней встрече Зеленского с парламентариями к единому знаменателю прийти не удалось. Хотя Зе пришел к депутатам с конкретным предложение - 19 мая.

И почти сразу против даты, предложенной новым президентом, выступили представители БПП, Народного фронта и Радикальной партии.

Обоснование им придумал лояльный Порошенко глава Института нацпамяти Владимир Вятрович. Он заявил, что нельзя "короновать" президента в День памяти политических репрессий, который отмечают 19 мая.

Позицию Вятровича поддержали многие нардепы из остатков правящей коалиции. Однако в соцсетях считают, что жертв репрессий вспомнили исключительно в контексте сохранения личной власти.

Реакция соцсетей на 19 мая

Политолог Константин Бондаренко написал, что руководствуясь логикой тех, кто выступает против даты инаугурации 19 мая, лучше вообще не проводить церемонию, поскольку любая дата будет неподходящей.

"Две мысли не дают покоя прогрессивному меньшинству в Украине: как Зеленский будет класть руку на Пересопницкое Евангелие и можно проводить инаугурацию 19 мая.

По порядку. Первое. Вас беспокоит еврейское происхождение Зеленского? Тогда вопрос: а кем по этнической принадлежности были авторы Евангелий? НЕ исследовал подробности духовного мировосприятия Президента-электа, но что-то подсказывает мне, что он далек от догматических подходов в вопросах религии.

А представьте, что завтра президентом станет Мустафа Джемилев или Рефат Чубаров. В группы поддержки Порошенко возникнет вопрос о том, можно ли новому Президенту положить руку на Евангелие? Убежден: если бы выбрали Рината Ахметова - немедленно возникло бы, а Рефат Чубаров - да ради Бога, какие проблемы! Так и в случае с Зеленским.

Между прочим: ни один законодательный акт не содержит требования присяги на Евангелии. Это скорее традиция. Поэтому лучше просто на Конституции.

Второе. Руководствуясь логикой Владимира Вятровича, проводить инаугурацию 19 мая - грех, потому что это день памяти жертв репрессий.

20 мая тоже нельзя проводить - понедельник, кто начинает дело с понедельника?

21 мая - День памяти жертв войны на Кавказе. Само собой разумеется. Хотя отмечается в России, но мы солидарны с Кавказом?

22 мая - священный для каждого украинском и траурный день перенесения тела Тараса Шевченко в Канев. В этот день точно нельзя. Ну и день рождения Арсения Петровича Яценюка. 45 лет. Какой идиот променяет днюху на какую-то инаугурацию?

23 мая - советский агент убил в Роттердаме Евгения Коновальца. Делать в этот день инаугурации - кощунство. Равно как и 25-го, когда Шварцбард (о, здесь для сознательной части надо сделать упор на национальности) убил в Париже Симон Петлюра.

24 мая в 1768 году началась Уманская резня. Само собой, не до инаугурации. Могут возникнуть нежелательные аллюзии.

26 мая- память мучеников Черкасских.

27 мая - опять понедельник ...

И раньше 19 мая не проведем - потому что 18 мая отмечают жертв депортации крымскотатарского народа ...

Я думаю, руководствуясь такой логикой, лучше вообще не проводить инаугурацию. Потому что точно дата будет неподходящая.

Ой вэй, как издавна говорили в Украине ...", - написал Бондаренко.

Нардеп Сергей Лещенко написал, что активнее всего против инаугурации 19 мая выступают сторонники Петра Порошенко, показывая тем самым страх перед еще одним экзаменом - досрочными парламентскими выборами.

Лещенко также обращает внимание на то, что инаугурацию Зеленского затянули рекордно. Еще ни один из президентов столько не ждал вручения булавы.

"В интернете гуляет статистика предыдущих выборов президента Украины - о том, сколько прошло дней между избранием главы государства и его инаугурацией:

1991 год: Леонид Кравчук - 4 дня

1994 год: Леонид Кучма - 9 дней

1999 год: Леонид Кучма - 16 дней

2004 год: Виктор Ющенко - 26 дней

2010 год: Виктор Янукович - 14 дней

2014 год: Петр Порошенко - 13 дней

2019 год: Владимир Зеленский - ?

По состоянию на 5 мая прошло уже 14 дней после его избрания президентом. Верховная Рада рассмотрит вопрос даты инаугурации на 23 день после выборов - 14 мая. В лучшем случае, если парламент согласится с предложением Зеленского и назначит инаугурацию на 19 мая, это будет 28 день (!) после выборов.

Если парламент будет продолжать бояться роспуска и попытается затянуть инаугурацию до 28 мая, это будет 37 днем (!) после инаугурации.

На сегодняшний день активнее всего против инаугурации 19 мая выступают сторонники Петра Порошенко, показывая тем самым страх перед еще одним экзаменом - досрочными парламентскими выборами, на которых украинское общество в очередной раз поставит ему неудовлетворительную оценку.

Ну и еще - для нас с вами 14 дней без инаугурации - это всего лишь две недели. А для Петра Порошенко и его партнера Рината Ахметова 14 дней - это новые полмиллиарда гривен “чаевых” по схеме Роттердам плюс", - написал Сергей Лещенко.

"Пока еще директор Института национальной памяти Вятрович и поддержавшие его агонизирующие политики, очень против того, чтобы инаугурация Зеленского проходила 19 мая...

Потому что это День памяти жертв политических репрессий...

И никаких праздничных мероприятий в этот день не положено...

Но, кто сказал, что инаугурация и День памяти несовместимые вещи?

Просто Зеленский после того, как зачитает текст присяги и официально вступит в должность, должен, не сходя с трибуны ВР, подписать указ об амнистии и немедленном освобождении из застенков жертв политических репрессий режима Порошенко...

И тогда День памяти автоматически переходит в День торжества справедливости", - считает журналист Андрей Капустин.

Юрист Андрей Портнов: "Правящее большинство считает, что проводить инаугурацию в День памяти жертв репрессий нельзя.

А новогодний корпоратив фракции БПП с участием Порошенко в дни гибели украинских солдат можно было проводить?"

"Инаугурация Зеленского должна произойти как можно раньше. Инаугурация, назначение силовиков, роспуск парламента, отставка правительства. Не нравится девятнадцатое мая? - Пусть будет восемнадцатое, семнадцатое, шестнадцатое... Пусть будет завтра. Что мешает?.. - Не успеете напечатать пригласительные на банкет?.. Не украдёте ещё пару миллионов?.. Не спрячете концы в воду?.. Это ваши проблемы. Зеленский должен получить власть, а вы - повестку в прокуратуру", - считает волонтер Юрий Касьянов.

Активистка Лиза Богуцкая объясняет, зачем оттягивают инаугурацию:

"За то время, когда Новый Президент может делать назначения на посты, старый- расставляет маячки-ловушки, чтобы потом его же ручной, прикормленный, Суд мог отменять "незаконные" решения Зеленского.

За это время уходящие спешно уничтожают все документы, по которым могут получить гораздо бОльшие сроки, чем за коррупцию. А именно- доказательства к причастности в пособничестве страны-агрессору. Они боятся обвинений не в финансовых преступлениях. А в державній зраді".

"Почему Рада и Порошенко затягивают инаугурацию Зеленского?т

1. Каждый день президентства приносит Порошенко 3 млн долларов, которые крадут из наших карманов

2. Порошенко назначает своих людей на важные должности, чтобы потом торговаться с новой властью", - объясняет журналист Александр Дубинский.

Напомним, что ранее у Зеленского объяснили, почему День памяти жертв политрепресий не помешает инаугурации.

Как сообщала "Страна", Зеленский в письме спикеру Рады Парубию настоял на инаугурации 19 мая.