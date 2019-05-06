В Ивано-Франковской области в реку Черный Черемош, с высоты около 40 метров упал грузовой автомобиль с туристами (предположительно гражданами Беларуси). Три человека погибли, еще одного ищут спасатели. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины на странице в соцсети Facebook.

В автомобиле по предварительной информации находилось 23 человека. "В автомобиле обнаружены тела 3 погибших. 19 человек спасены. Судьба одного человека остается неизвестной", - заявили спасатели. Продолжаются поисково-спасательные работы.

На место происшествия выезжали 45 человек личного состава и 9 единиц техники ГосЧС.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Как сообщала "Страна", в Ивано-Франковской области перевернулся бензовоз с 38 тоннами топлива.

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Напомним, на Говерле исчезли туристы из Одессы.