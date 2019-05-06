Специалисты начали расшифровку параметрических данных одного из "черных ящиков" разбившегося в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet-100.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

"Межгосударственный авиационный комитет сейчас расшифровывает параметрический самописец и работает с двумя другими", - отметил министр.

На вопрос, есть ли подозреваемые по делу об авиакатастрофе в Шереметьево, Дитрих ответил: "Эти вопросы адресуйте Следственному комитету, но у меня стойкое ощущение, что они сейчас вам не ответят".

Как сообщала "Страна", вечером 5 мая самолет Sukhoi Superjet-100 компании "Аэрофлот", выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево, совершил аварийную посадку в 18:32 и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пять членов экипажа. Выжили только 33 пассажира и четыре члена экипажа.