Лидер каталонской Барселоны Лионель Месси представил свое видение трансферной работы клуба в ближайшее межсезонье. Об этом сообщает Don Balon.

Так, аргентинец пожелал укрепления трех позиций - вратаря, центрального защитника и нападающего.

Идеальным вариантом на позицию голкипера Месси считает стража ворот Аякса Андре Онана, который уже находился в системе каталонского клуба. При этом с большой долей вероятности второй кипер "сине-гранатовых" Яспер Силлессен покинет "блаугранас".

Среди центральных защитников приоритетным вариантом для Месси является еще один представитель Аякса Маттиас де Лигт. Ранее из этого же клуба Барселона приобрела Фрэнки де Йонга.

На усиление позиции нападающего Месси предложил двоих кандидатов - Луку Йовича из Айнтрахта и Ирвинга Лосано из ПСВ.

Ранее сообщалось, что Аякс продолжает удивлять на международной арене - на этот раз клуб из Амстердама на выезде одолел Тоттенхэм в первом полуфинале Лиги Чемпионов.