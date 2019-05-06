В Киеве до 24 мая перекрыли смотровую площадку из-за строительства пешеходно-велосипедного моста. Об этом сообщил генеральный директор Центрального парка культуры и отдыха Киева Артем Сауляк на своей странице в Facebook.

"Дорогие киевляне и гости столицы. В связи со строительством пешеходно-велосипедного моста и благоустройством территории Арки дружбы народов, территория смотровой площадки будет перекрыта до 24 мая. Извините за неудобства", - говорится в сообщении.

Пешеходно-велосипедный мост, который соединит парк "Владимирская горка" с Аркой дружбы народов, будет достигать в длину 210 метров, ширина будет переменной - от 6 метров в регулярных зонах до 14 метров в зонах смотровых площадок. Мостовой переход сделают из бетона и стекла. С моста будет открываться вид на Днепр и можно будет увидеть весь Киев. Его планируют открыть в конце весны.

Фото: facebook.com/artem.saulyak

Как сообщала "Страна", ЮНЕСКО выступило против строительства "моста Кличко" на Владимирском спуске.

Также мэр Киева Кличко поздравил Зеленского с победой и попросил денег на "уставшее" городское хозяйство.

Ранее Кличко заявил, что не получал претензий ЮНЕСКО из-за моста на Владимирском спуске.