Футболисты донецкого Шахтера собрали около 2 млн грн на реконструкцию спортивного зала в Красногоровке Донецкой области (5 км от областного центра - Прим.Ред.), который был поврежден в результате боевых действий.

Как сообщает пресс-служба клуба, работы продолжались два с половиной месяца. За это время демонтированы поврежденные конструкции, установлены новые оконные рамы и стеклопакеты из поликарбоната, проведены реконструкция фасада и отделочные работы внутри комплекса.

Фото: shakhtar.com

В открытии спорткомплекса после ремонта приняли участие представители команды, благотворительной организации Shakhtar Social, заместитель главы Марьинского района Владимир Шехирев, а также около 80 детей. В частности, между командами Красногоровки и Марьинки был проведен выставочный матч, где символичный первый удар по мячу сделала самая юная спортсменка.

"Для нас главное, чтобы у детей была возможность играть в футбол", - отметила директор Shakhtar Social Инна Хмызова.

Всего в спорткомплексе "Юбилейный" будут тренироваться порядка 100 детей.

Ранее "Страна" рассказывала, что Луческу-младший может пойти по стопам отца и возглавить донецкий Шахтер.