Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование недекларирования мэром Одессы Геннадием Трухановым недвижимости, автомобилей и процентов в банках, который также обвиняется в хищениях при продаже завода "Краян". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Детективы НАБУ завершили расследование фактов внесения Одесским городским головой недостоверной информации в электронные декларации 2015 и 2016 года (ст.366-1 Уголовного кодекса Украины). 3 мая 2019 должностному лицу открыли материалы следствия для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направления его в суд", - говорится в сообщении.

В частности, мэр Одессы не внес в декларацию сведения об имуществе и доходах, владельцем которых является лицо, с которым чиновник в течение 2015-2016 годах был связан общим бытом, имел взаимные права и обязанности. С этим лицом подозреваемый находился в официальном браке с 1985 по 1997 годы, имеет 2 детей, одна из которых родилась в 2000 году, то есть после официального расторжения брака.

Труханов не задекларировал квартиру, 2 паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, 2 автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, проценты по вкладам в банках. Всего в декларации 2015 чиновник не внес состояние на общую сумму 32,5 млн гривен, в декларации 2016 года - на 18,8 млн гривен. Расследование указанных фактов детективы бюро начали в ноябре 2017 года.

11 марта 2019 мэру Одессы сообщили о подозрении. Отмечается, что во время досудебного расследования детективы также установили факты незаконного обогащения Одесского горпредседателя на сумму более 3 млн фунтов стерлингов, однако дело закрыто в связи с признанием Конституционного суда неконституционным привлечения к уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.

Как сообщала "Страна", в САП опубликовали полный список закрытых дел о незаконном обогащении.

Также стало известно, что НАБУ закрыло расследование о незаконном обогащении нардепа Сергей Лещенко.