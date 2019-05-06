В израильском Тель-Авиве угрозы террористов сорвать Евровидение-2019, не помешали провести первые репетиции международного музыкального конкурса, на котором в качестве гостя выступит Верка Сердючка.

Как сообщается на сайте eurovision.tv, на сцену вышли представители девяти стран, которые выступят во время первого полуфинала шоу: Кипр, Чехия, Финляндия, Польша, Словения, Черногория, Венгрия, Беларусь и Сербия.

"Репетиции являются важной частью процесса проведения конкурса Евровидение. Они позволяют делегациям совершенствовать вокальное и визуальное отображение своей работы и общаться с производственной командой, чтобы получить максимальную отдачу от своей работы", - заявили организаторы.

Ранее "Страна" писала о том, что победительница "Евровидения-2018" Нетта Барзилай выступит на Atlas Weekend в Киеве.

Также мы сообщали, что опубликован порядок выступлений стран в полуфиналах Евровидения-2019.