Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил журналистам, что предложит избранному президенту Владимиру Зеленскому уволить его с должности главы МИД. Он пояснил, что хочет позволить новому главе государства самому выбрать министра иностранных дел. Об этом сообщает "РИА Новости".

"Меня никто не будет увольнять, потому что у нас должна быть политическая культура. В политической культуре будет позволительно новому президенту выбрать тех, с кем он должен работать в таких сферах, как внешняя политика и оборона. То есть, конечно, я должен предложить новому президенту свою отставку, и я это, безусловно, сделаю",- сказал Климкин.

Ранее "Страна" писала о том, что глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил о готовности к встрече с Зеленским для доклада о состоянии ВСУ.

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