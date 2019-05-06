Хвостовая часть самолета SS-100, совершившего жесткую посадку в московском аэропорту Шереметьево, полностью выгорела. Об этом свидетельствует видео осмотра места происшествия главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.

Видео размещено на официальном канале ведомства на YouTube.

На видео продолжительностью 67 секунд глава СК вместе с другими сотрудниками осматривает самолет и заслушивает доклад следователей.

На кадрах видно, что задняя часть самолета выгорела больше чем до середины крыла, хвост развалился, как минимум одно колесо надломлено.

Видео: СК РФ

Напомним, что самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.

Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.

По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек. Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская заявила, что из 78 человек выжили 37: четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.