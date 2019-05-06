Корабль ВМС Великобритании HMS Echo зашел в порт Одессы. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Срок пребывания корабля в украинском порту составит трое суток.

"За эти три дня британские моряки сыграют футбольный матч с украинцами. На борт корабля поднимутся украинские курсанты для изучения корабля. Также корабль Echo проведет учения с украинскими бронекатерами", - говорится в сообщении.

Фото: dumskaya.net

Это уже не первый визит Echo в Одессу. Ранее он уже побывал в порту в декабре 2018 года. Тогда он провел маневры типа PASSEX с фрегатом Гетьман Сагайдачный.

HMS Echo предназначен для проведения разведывательных операций в поддержку подводных лодок или десантных кораблей. Может предоставлять информацию в режиме реального времени. Кроме того, он может служить платформой для управления задачами по разминированию

Корабль был принят на вооружение в марте 2003 года. Имеет длину 91 метр, ширину 17 и осадку 5,5 метров. Водоизмещение около 4000 тонн. Скорость 15 узлов. Экипаж 72 человека. Для долговременного нахождения в одной точке оснащен так называемыми азимутальными двигателями. Вооружение состоит из трех шестиствольных 7,62 мм пулеметов M134 Minigun, двух 20 мм зенитных скорострельных пушек Эрликон и четырех крупнокалиберных пулеметов.

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