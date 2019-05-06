В Португалии разгорелся конфликт между украинскими националистами и участниками посвященной Дню победы акции "Бессмертный полк".

В воскресенье, 5 мая, в центре Лиссабона несколько десятков украинских заробитчан пикетировали шествие альтернативным митингом с красно-черными флагами (флагами ОУН-УПА и Правого сектора), в антипутинских футболках и с криками "Ганьба!", а затем обвинили участников "Бессмертного полка" в "нападении с битами".

Хотя никаких бит на выложенных в соцсети видео не видно.

Участники шествия в свою очередь говорят о провокации.

Драку остановила португальская полиция, которая оттеснила украинцев, и шествие продолжилось.

Акция "Бессмертный полк", которую местные активисты из российской общины проводят уже пять лет, собрала около тысячи участников, среди которых жители других бывших советских республик, в том числе и украинцы, придерживающиеся иной точки зрения, чем напавшие на шествие.

Кстати, сами португальцы активно репостят на своих страницах в соцсетях информацию об акции "Бессмертный полк" со словами благодарности за освобождение Европы от фашистов.

В честь Дня победы участники шествия несли фотографии своих родственников-фронтовиков и символику страны-победителя, что не понравилось украинским националистам, которые требовали отменить шествие и еще накануне грозились сорвать акцию, призывая земляков присоединиться к "антиакции".

В Португалии несколько десятков украинцев вышли с протестом против акции в честь Дня победы. Фото: Facebook Павел Садоха

"Уважаемые и славные украинцы! Напоминаем, что 5-го мая в 11:00 часов на площади Аламеда в Лиссабоне, московское посольство с их левыми коллаборационистами организуют акцию пропаганды насилия и агрессии "Бессмертный полк". Друзья, используем эту возможность, чтобы донести португальскому обществу о преступлениях сталинизма. Распечатайте фотографии жертв сталинских репрессий, в частности, Голодомора и придите показать свою позицию на площадь Аламеда в воскресенье", - написал в Facebook активист местной украинской громады Васыль Жуйборода.

Организатор шествия в Лиссабоне Жанна Кунчева говорит, что "Бессмертный полк" - это не политическая, а гражданская инициатива, поэтому допускалось только символика, имеющая к ней отношение.

"Мы просили воздержаться от провокаций, а также не приносить на шествие символику, не имеющую отношения ко Дню Победы, флаги непризнанных государств", - говорит Кунчева.

Флагов "ДНР" на шествии действительно не было, но среди участников был представитель непризнанной республики в футболке с их символикой, за что зацепились украинцы, пришедшие сорвать акцию.

Националисты зацепились за участника акции в футболке с символикой "ДНР". Фото: Facebook Василия Жуйбороды

Впрочем, среди украинской диаспоры в Португалии (а она - одна из самых многочисленных в Европе, в десятки тысяч человек) есть и те, кто осуждают инцидент вокруг празднования Дня победы.

"Это нам, украинцам, должно быть стыдно, что не празднуем день 9 Мая не празднуем и не вспоминаем наших погибших в Великой отечественной войне, - отреагировала на видео с криками "Ганьба!" вслед "Бессмертному полку" экс-украинка Валентина Яремчук. - Сражались не за Сталина, а против фашизма, и не забывайте, что не только украинцы, но все национальности бывшего СССР погибали на войне и в ГУЛАГе".

Противников шествия "Бессмертный полк" перед этим благословил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который предложил провести альтернативную акцию в Украине на 9 мая и прийти "с портретами жертв сталинских репрессий". Тем самым фактически провоцируя конфликт, так что португальская стычка может стать лишь репетицией столкновений с националистами в Киеве.