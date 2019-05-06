Владимир Зеленский на время своего президентства вышел из бизнес-структур, но после завершения каденции у него будет возможность вернуть свою долю. Об этом в интервью изданию ТһеБабель заявил бизнес-партнер и друг новоизбранного президента Сергей Шефир.

"Он вышел (из бизнеса - Прим. Ред.). Может там одна-две подписи остались. Отдал кому-то свою долю. Может мне, может Борису, я не помню. Это настолько неважно, потому что ни я, ни Борис его точно не подставим и не подведем", - сказал Шефир.

По словам Шефира, Зеленский будет получать дивиденды от роялти.

"Отдал какое-то право голоса, влияние. Он будет получать дивиденды от роялти, какие-то бренды остались на нем. У нас есть договоренность, что мы вернем его долю по завершению пяти лет", - добавил Шефир.

Как рассказал друг Зеленского, сейчас основной доход "Квартал" получает от телевидения, а до 2014 году - это были доходы от бизнеса в России.

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