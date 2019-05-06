Сегодня, 6 мая, председательствующий по делу об убийстве журналиста и публициста Олеся Бузины - судья Шевченковского райсуда Киева Евгений Сидоров заявил самоотвод в части слушания резонансного производства (судья Сидоров и ранее заявлял самоотвод, но тогда его не удовлетворили - Прим.Ред.).

Об этом передает из зала суда корреспондент "Страны".

Своё заявление Евгений Сидоров зачитал в понедельник, 6 мая в очередном слушании по делу, где обвиняются представители националистических организаций - Андрей Медведько и Денис Полищук.

Судья Сидоров в центре, фото: Cтрана

Потерпевшая сторона - мама убитого журналиста Валентина Бузина выступила решительно против самоотвода Сидорова, аналогичную позицию заявил и ее адвокат Артем Захаров. "Председательствующий хочет "выскочить" из процесса", - заявил защитник Бузины.

Прокурор по делу об убийстве Бузины Олег Власов (крайний справа), а также представители потерпевшей стороны по делу - Валентина Бузина и ее адвокат Артем Захаров, фото: Cтрана

В свою очередь, адвокаты обвиняемых националистов - Глеб Федур, Сергей Войченко и Александр Дульский поддержали самоотвод председательствующего по делу об убийстве Бузины.

Видео: Cтрана

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Валентина Бузина заявила о том, что "7енеральный прокурор перешагнул через нашу фамилию. Бог ему судья".