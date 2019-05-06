Утром в понедельник, 6 мая, в полицию поступила информация о заминировании семи гостиниц в Харькове.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Информация о заложенной взрывчатке в отелях на улицах Шевченко, Нестерова, Копылевской, Сумской, Люсинськой, проспектах Гагарина и Московском поступила в 09:07.

"На место выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан", - говорится в сообщении.

Правоохранители проводят осмотр помещений и прилегающей территории и эвакуируют граждан.

Ранее сообщалось, что в Киеве массово минировали жилые многоэтажки.

Также поступали сообщения о ряде минирований во Львове, включая аэропорт и ж/д вокзал.