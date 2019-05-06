В Харькове одновременно заминировали 7 гостиниц
Утром в понедельник, 6 мая, в полицию поступила информация о заминировании семи гостиниц в Харькове.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Информация о заложенной взрывчатке в отелях на улицах Шевченко, Нестерова, Копылевской, Сумской, Люсинськой, проспектах Гагарина и Московском поступила в 09:07.
"На место выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан", - говорится в сообщении.
Правоохранители проводят осмотр помещений и прилегающей территории и эвакуируют граждан.
Ранее сообщалось, что в Киеве массово минировали жилые многоэтажки.
Также поступали сообщения о ряде минирований во Львове, включая аэропорт и ж/д вокзал.
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