Министр обороны Украины Степан Полторак готов встретиться с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским и доложить ему о состоянии Вооруженных сил Украины. Об этом он заявил на брифинге, передает "112 Украина".

"У меня не было никаких переговоров с новоизбранным президентом Украины, я хотел бы сказать, что я цивилизованный человек, я буду действовать в рамках действующего законодательства, и я думаю, что наступит время, когда такая встреча состоится, я готов доложить о состоянии ВСУ, о реформах, о задачах и моем видении будущего ВСУ Украины", - заявил Полторак.

Он добавил, что пока рано говорить о возможной смене курса Украины на вступление в НАТО.

"Об этом можно говорить только после завершения проведения инаугурации и переговоров, чтобы я лично понял путь, по которому будет двигаться армия, потому что я считаю, что точно неприемлема смена курса на вступление в НАТО", - отметил Полторак.

Ранее "Страна" писала о том, что военный советник Зеленского Иван Апаршин заявил, что нужно вступать в НАТО и "нестандартно" отвечать России.

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