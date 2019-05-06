Китай не будет участвовать ни в каких переговорах по трехсторонней ядерной сделке. Об этом заявил официальный представитель МИД Гэн Шуан, комментируя идею президента США Дональда Трампа заключить трехстороннюю ядерную сделку с Россией и Китаем.

При этом Шуан заявил, что Китай выступает против того, чтобы кто-то говорил от имени страны.

"Мы также не будем участвовать ни в каких переговорах по трехстороннему соглашению о ядерном разоружении", - заявил на брифинге Гэн Шуан.

Дело в том, что ранее Дональд Трамп заявлял, что Китай хотел бы стать частью будущей ядерной сделки США и России.

Как сообщала "Страна", ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США не позволят Саудовской Аравии стать ядерной державой.

Также мы рассказывали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону Украину и ядерное оружие.