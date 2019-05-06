Российские следователи рассматривают различные версии причин произошедшей накануне в московском Шереметьево авиакатастрофы, в результате которой погибло 40 пассажиров и один член экипажа.

Как сообщается на сайте Следкома РФ, среди версий выделяют:

недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта;

неисправность воздушного судна;

неблагоприятные метеоусловия.

Уточняется, что утром 6 мая глава Следкома РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в аэропорту Шереметьево со следователями ГУ по расследованию особо важных дел СК России, которым поручено расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета 5 мая 2019 года.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео возгорания самолета и начала эвакуации, снятое из салона горящего в Шереметьево пассажирского лайнера.

Также мы сообщали, главные факты о катастрофе в Шереметьево, где погиб 41 человек.