Президент США Дональд Трамп заявил о своем нежелании, что бы спецпрокурор Роберт Мюллер, который вел расследование о российском вмешательстве в выборы 2016 года в США, может дать показания перед Конгрессом США. Об этом он написал в Twitter.

"Потратив за два года свыше $35 млн, допросив 500 человек, использовав 18 ненавидящих Трампа демократов и 49 агентов ФБР, выдав в итоге более чем 400-страничный доклад (команды Мюллера, - Прим. Ред.), и не найдя какого-либо сговора (с Россией, - Прим. Ред.), зачем демократам в Конгрессе показания Роберта Мюллера?" - говорится в сообщении.

По словам Трампа, Россия добивается, чтобы переделать результаты расследования.

"Преступлений не было, кроме совершавшихся другой стороны (и что, удивительным образом не нашло отражения в докладе), и не было препятствования правосудию. Роберту Мюллеру не следует давать показания. Никаких переделок для демократов!", - добавил президент.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Ранее сообщалось, что замгенпрокурора США, который назначил Мюллера расследовать вмешательство России в выборы, подал в отставку.