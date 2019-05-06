Двое детей погибли в Мариуполе поздно вечером 5 мая. Как сообщается на сайте ГСЧС, около 22:26 на территории заброшенного ангара, куда проникли дети, произошло осыпание песка.

Прибывшие на место ЧП бойцы 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда выяснили, что в результате трагедии погибли двое мальчиков, 2007 и 2008 годов рождения. Тела погибших были извлечены до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Спасатели с помощью шанцевого инструмента провели перекопку обрушившейся части насыпи песка с целью выявления других возможных пострадавших. Погибшие и пострадавшие не обнаружены. От Главного управления привлекались 11 человек личного состава и 3 единицы техники.

Ранее "Страна" писала о том, что под Николаевом 9-летнего мальчика насмерть завалило мусором.

Также мы сообщали, что в Запорожье дети нашли на улице гранату, один мальчик погиб, второй попал в реанимацию.