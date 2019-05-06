В понедельник, 6 мая, на химзаводе "Азот" в Пермском крае России прогремел взрыв. На данный момент известно о троих погибших и одном раненом, сообщает "Интерфакс".

"В цехе по производству аммиака ОАО "УПК Уралхим" филиал "Азота" в городе Березняки произошел инцидент при производстве ремонтных работ, погибли трое рабочих", - рассказали в МЧС.

Инцидент не повлиял на технологический процесс на предприятии, угрозы экологии и населению нет.

Как информирует один из телеграм-каналов, взрыв произошел из-за того, что рабочие газовыми резаками разрезали емкость с остатками аммиака. После взрыва произошел пожар. Огонь уже потушили.

Химзавод "Азот" производит аммиак, азотную кислоту, нитрит-нитратные соли и аммиачную селитру.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Одессе у отделения банка прогремел взрыв мощностью в 400 грамм тротила.

Еще мы писали, как на Шри-Ланке во время рейдов полиции прогремела серия взрывов.