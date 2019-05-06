Экс-тренер сборной Турции и донецкого Шахтера Мирча Луческу встречался с генеральным директором клуба Сергеем Палкиным и предложил новую кандидатуру на пост главного тренера горняков. Об этом сообщает ресурс "ТаТоТаке".

В частности, Мирча Луческу якобы обсуждал с руководителем "Шахтера" возможность трудоустройства своего сына. Разван Луческу уже долгое время работает тренером и добивается успеха. Сообщается, что у Шахтера есть разногласия с нынешним коучем Пауло Фонсекой.

На данный момент Разван Луческу является главным тренером ПАОК из Салоник, который стал чемпионом Греции.

Ранее Луческу выражал удивление высокому месту Валерия Лобановского в рейтинге лучших тренеров.

Однако позже признал, что был не прав и извинился за свои слова в адрес Лобановского.