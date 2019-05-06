В сети появилось еще одно видео из салона загоревшегося при посадке в московском Шереметьево пассажирского лайнера. Один из находящихся внутри самолета пассажиров запечатлел момент его посадки и возгорания.

На видео слышны жуткие крики людей, паника в салоне. "Санечка, Санечка, за мной!", - кричит какая-то женщина. Мужской голос призывает ее успокоиться и командует: "На выход, все!".

Слышно, что горящий самолет тормозит и начинается эвакуация людей.

Напомним, авиакатастрофа произошла в московском аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. По предварительным данным, в вылетевший из Москвы в Мурманск с 78 людьми на борту самолет попала молния и он вернулся в аэропорт. При жесткой посадке лайнер загорелся. В результате ЧП погиб 41 человек.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео, как горящий самолет Superjet 100 сумел приземлиться в Шереметьево.

Также мы сообщали, что названы причины, по которым мог загореться приземлившийся в Шереметьево самолет.