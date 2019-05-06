На месте аварийной посадки самолета Sukhoi Superjet-100 (SS-100), который вечером 5 мая загорелся при жесткой посадке в московском аэропорту Шереметьево, обнаружены два бортовых самописца.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в МЧС.

Уточняется, что еще два черных ящика, работающие на месте ЧП технические службы обнаружить пока не могут. Устройства были установлены в хвостовой части лайнера, которая сильно пострадала от огня и жесткой посадки.

Напомним, в воскресенье, 5 мая, принадлежащий "Аэрофлоту" самолет SS-100 совершил аварийную посадку в Шереметьево спустя некоторое время после вылета из Москвы в Мурманск. Разрешение на возвращение в аэропорт вылета командир экипажа запросил из-за технической неисправности. Во время посадки у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Огонь перекинулся на фюзеляж. На борту в этот момент находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. В результате катастрофы погиб 41 человек.

Ранее "Страна" писала о том, что пассажир опубликовал видео изнутри пылающего в аэропорту Шереметьево самолета.

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