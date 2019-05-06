Около 500 пассажиров поезда Киев-Перемышль были эвакуированы польскими таможенниками из-за подозрительной сумки. Об этом сообщает Rzeszow Wyborcza.

Таможенники обнаружили сумку, однако никто из пассажиров не признался, кому она принадлежит. Поезд после этого обыскали с помощью пограничной собаки. На месте работали взрывотехники, потому что были опасения, что в сумке находится взрывчатка.

Однако после того как сумку вскрыли вне поезда выяснилось, что в нем находилась еда и детские игрушки.

По словам пассажиров, во время мероприятий по обезвреживанию чемодана царил хаос: людей полтора часа держали в закрытых вагонах. Позже объявили эвакуацию первых двух вагонов, а впоследствии и целого поезда. После этого на вопрос, что делать с билетами, пассажиры не могли получить четкого ответа.

Люди с чемоданами шли по рельсам. На границе возле пункта Шегини - Медика люди ссорились за места в автобусах и такси.

"Нам сказали, что мы должны идти куда-то через рельсы. Мы пришли целой толпой под супермаркет в Медике. Не было никого, кто бы нас проинформировал о транспорте, или что-то другое. Люди стали организовываться сами: автостопом, такси и автобусами. Не было никакого транспорта, который бы предоставили взамен", - рассказал один из пассажиров поезда.

PKP Intercity объясняет, что людей было слишком много, чтобы предоставить замену.

"500 пассажиров путешествовали на поезде. Из-за этого количества не удалось организовать замену автобусом. Пассажирам была предложена поездка на поезде Przemyślanin, который выехал из Перемышля в 18:36 в Краков, а следующий Lajkonik из Кракова в Варшаву. Пассажиры имеют возможность подать жалобу", - объяснила Агнешка Сербеньска, представитель PKP Intercity.

Фото: rzeszow.wyborcza.pl

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