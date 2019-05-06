Андрей Герус, бывший член НКРЭКУ, а ныне входящий в штаб Владимира Зеленского, считает, что проведению инаугурации 19 мая не помешает День памяти жертв репрессий.

Об этом Андрей Герус написал на своей странице в соцсети.

"Третья суббота мая - День Европы в Украине. В прошлом году празднование дня Европы растянулось на 18-20 мая. Были фестивали, соревнования, турниры, концерты, в том числе организованные министерствами и различными администрациями. Многие из тех концертов проходили и в День памяти жертв политических репрессий - 20 мая 2018", - написал Герус.

Тогда, по его словам, не предпринимались попытки отменить или перенести проведение этих мероприятий на другие дни.

"Никто из сегодняшних морализаторов не были замечены в попытках остановить празднования и музыкальные концерты. Никаких фейсбук-постов, никаких заявлений. А вот для процедуры демократической смены президента им этот день плохой", - утверждает Андрей Герус.

Фото: facebook.com

Также мы сообщали, что Зеленский в письме спикеру Рады Парубию настоял на инаугурации 19 мая.

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