Вчера, 5 мая, в Оболонском районе Киева неизвестный открыл стрельбу, после чего скрылся на черном Mercedes с военными номерами. Однако после введения плана "Сирена" стрелявший сдался полиции. Об этом сообщает "Информатор".

Как выяснилось, компания из четырех-пяти человек сидела в заведении "Портер паб" на улице Героев Днепра, 34. Один из мужчин, покидая помещение, совершил шесть выстрелов. По предварительной информации, в результате стрельбы пострадал журналист "Радио Свобода" - он получил травму ноги.

В 21:34 в столице был введен оперативный план "Сирена". Вскоре стрелок самостоятельно сдался полиции, придя в Оболонский райотдел.

Ранее "Страна" писала о том, что житель Днепра открыл стрельбу по пенсионерам из окна своей квартиры.

Также мы сообщали, что под Киевом застрелили полицейского, введен план "Сирена".