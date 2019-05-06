В Северной Македонии на состоявшихся в воскресенье, 5 мая, президентских выборах победил кандидат от правящих социал-демократов профессор Стево Пендаровский. Это был второй тур выборов. Об этом сообщает DW со ссылкой на данные государственной избирательной комиссии.

Уточняется, что за него проголосовало 52% избирателей.

Фото: dw.com

Оппонент лидера президентской гонки - профессор Гордана Силяновская-Давкова, которую поддержала оппозиционная националистическая партия ВМРО-ДПМНЕ, - получила 44% голосов избирателей.

Явка составила 46,7% избирателей. В соответствии с избирательным законодательством Северной Македонии, для признания результатов выборов действительными активность избирателей должна быть не ниже 40".

Президент в Северной Македонии имеет прежде всего представительские функции, впрочем, эти выборы рассматривались многими как вотум доверия правительству премьера Зорана Заева.

В первом туре, который состоялся в апреле, Пендаровский набрал 42,81% голосов избирателей, а Силяновская-Давкова - 42,25%.

Напомним, что 12 февраля Республика Македония получила новое официальное название - Северная Македония. Благодаря этому удалось решить многолетний спор о названии страны с Грецией и разблокировать работу по евроатлантической интеграции Скопье.

Ранее "Страна" писала о том, что в Британии партия Мэй потерпела крах на местных выборах.

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