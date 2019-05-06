Национальный банк Украины установил курс гривны по отношению к основным валютам на понедельник, 6 мая. Как сообщается на сайте регулятора, курс гривны относительно доллара составил 26,48 грн.

Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар снизился в цене на 7 копеек. Также подешевел и евро, его курс установлен на уровне 29,53 грн за единицу, что на 24 копейки дешевле, чем в предыдущий рабочий день.

Незначительно снизился и курс российского рубля - до 0,409 грн.

Официальный курс основных валют на 6 мая, установленный Нацбанком Украины:

1 доллар США - 26,48046100 (-007678100);

1 евро - 29,53895400 (-0,23702600);

1 рубль - 0,40972000 (-0,00118000).

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве у судьи Верховного суда вынесли 6 тысяч долларов и норковую шубу.

Также мы сообщали, что банкиры объяснили падение курса доллара снижением спроса на валюту в обменниках.