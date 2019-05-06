Сегодня утром, 6 мая, из самолета Sukhoi Superjet 100 (SS-100 - Прим.Ред.), загоревшегося при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево, были извлечены тела всех погибших.

"На данный момент извлечены тела 41 погибшего, большинство из них доставлены в морг судебной экспертизы в Москве для опознания и проведения экспертиз", - рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

Фото: ТАСС

Напомним, что вечером 5 мая в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, на борту которого находились 78 человек. По последним данным, 41 человек погиб. Госпитализированы, по данным Минздрава России, шесть человек.

"Страна" также сообщала, что пилот SSJ-100 уверяет что лайнер сбила молния.

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