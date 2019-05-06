В понедельник, 6 мая, Украину вновь накроют грозовые дожди и лишь в Харьковской, Луганской и Донецкой областях синоптики обещают сухую и солнечную погоду.

Как уточняют в Укргидрометцентре, дожди будут носить кратковременный характер. Ветер ожидается юго-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м / с.

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Прохладнее будет на западе Украины, где воздух прогреется до +9...+14 градусов. В Карпатах - дневная температура будет не выше +6. Тепле всего - на востоке страны - от +22 до +25. На остальной территории Украины ожидается +15...+20 градусов.

По состоянию на 07:00 в Киеве шел небольшой дождь. Температура воздуха составляла 12 градусов. Атмосферное давление 741 мм рт. ст. Относительная влажность 93%.

В течение дня в столице ожидается кратковременный дождь, местами возможна гроза.

Ветер будет юго-восточный, 7-12 м / с. Температура +15...+17 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики сообщили, какой будет погода в Украине до конца майских праздников.

Также мы сообщали, что климатологи утверждают, что человечество живет в самое жаркое десятилетие за всю историю наблюдений.