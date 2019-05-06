Вчера, 5 мая, канал HBO представил широкой публике тизер-трейлер пятой серии заключительного сезона культового сериала "Игра престолов". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале.

В новом трейлере нет слов, диалогов и практически никаких действий. Герои сериала кто в задумчивости, а кто с тревогой лишь смотрят вдаль. Кроме этого есть и эпизоды военной подготовки.

На некоторых кадрах, в частности, можно увидеть королеву Серсею Ланистер, Тириона Ланистера и Эурона Грейджоя на корабле. Судя по реакции последнего в тизере, он увидел в небе нечто весьма занимательное.

Видео: GameofThrones

Напомним, что ранее "Страна" сообщала, что известно о главном сериале года.

Также мы рассказывали, что Санса Старк из "Игры престолов" рассказала о финале сериала.