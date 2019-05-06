Вчера, 5 мая, в московском аэропорту Шереметьево разыгралась страшная трагедия. Здесь при аварийной посадке вспыхнул лайнер Sukhoi Superjet 100 (SS-100) и в результате погиб 41 человек. При этом в списке погибших оказался и гражданин США.

Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В списке погибших пассажиров находится Джереми Брукс. У него гражданство США", - сказал источник.

Напомним, в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", на борту которого находились 78 человек. По последним данным, 41 человек погиб. Госпитализированы, по данным Минздрава России, шесть человек.

Напомним, что "Страна" уже приводила список 33 выживших в огненной катастрофе.

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