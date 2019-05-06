Президент США Дональд Трамп без обиняков заявил, что организаторы дела о вмешательстве России в американские выборы просто-напросто украли у него и у американцев два года его президентского срока.

"Несмотря на огромный успех, которого я достиг как президент, включая, возможно, величайшую экономику и самые успешные первые два года любого президента в истории, они украли два года моего (нашего) президентства, чего мы никогда не сможем вернуть", - написал Дональд Трамп в своем Twitter.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Президент США также добавил, что "охота на ведьм закончена, но мы этого никогда не забудем".

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Трамп заявил, что Обама знал о вмешательстве России в выборы, но ничего не сделал.

Также мы рассказывали, что Россия ответила на доклад Мюллера о вмешательстве в выборы президента США своим расследованием о фейках.