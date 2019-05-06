Белый дом принял решение направить авианосную группу в район Ближнего Востока. Это является предупреждением Ирану, заявил помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон.

Ударная група ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическая группа бомбардировщиков будут направлены в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка, передает ТАСС.



"В ответ на целый ряд беспокоящих нас и направленных на эскалацию ситуации сигналов и угроз Соединенные Штаты направляют ударную группу ВМС США во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования США, чтобы послать ясный и однозначный сигнал иранскому режиму, что на любые покушения на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет дан бескомпромиссный ответ с точки зрения силы", - заявил Джон Болтон.

"Мы не стремимся к войне с иранским режимом, но мы полностью готовы ответить на любое нападение, как со стороны связанных с Ираном организаций, так и со стороны Корпуса стражей исламской революции или регулярных войск Ирана", - также подчеркнул Болтон.

Ранее "Страна" сообщала, что президент США ввел полный запрет на импорт нефти из Ирана.

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