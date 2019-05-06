Вчера вечером, 5 мая, на автотрассе Киев - Одесса произошла автокатастрофа в которой погибло три человека. Трагедия разыгралась неподалеку от села Троицкое, где столкунулись BMW и Volkswagen. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области.

"По предварительным данным водитель автомобиля Volkswagen, который выезжал с местного рынка, не уступил дорогу водителю автомобиля BMW, который двигался по трассе в сторону Одессы", - уточнили в полиции.

Фото: od.npu.gov.ua

В результате аварии погибли водитель и один из пассажиров Volkswagen, а также местная жительница, которая стояла на обочине дороги возле рынка, где произошло ДТП.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая устанавливала все обстоятельства смертельного ДТП.

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