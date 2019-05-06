Вчера, 5 мая, в России произошла страшная авиакатастрофа. При посадке в аэропорту "Шереметьево" здесь вспыхнул пассажирский лайнер SSJ-100. В огне погиб 41 человек.

Пилот Денис Евдокимов, который посадил сгоревший SSJ-100, рассказал, что произошло с самолетом. По его словам в лайнер действительно ударила молния, после чего на борту выключилась радиосвязь и начались проблемы с оборудованием. Денис Едокимов уверяет, что скорость самолета по время посадки была обычная.

"Подходили к земле мы плавно, не могу сказать точно, почему произошел удар об землю. Неполадки на борту начались в момент посадки. Взлет был в 18.02... Из-за молнии у нас произошла потеря радиосвязи и переход в упрощенный режим. В режим прямого управления.", - в частности заявил пилот.

В сети уже появилась запись его показаний.

Видео: Karatnulo TV

Напомним, что самолет ударился об землю, несколько раз подскочил, после чего у него подломилась одна из стоек шасси.

Ранее "Страна" сообщала, что следователи сообщили, сколько человек погибли при посадке горящего самолета в аэропорту Шереметьево.

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