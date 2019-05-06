Сразу 41 человек погиб при пожаре на борту самолёта SSJ-100, который аварийно сел вечером 5 мая в "Шереметьево", сообщила представитель Московского межрегионального управления следственного комитета на транспорте Елена Марковская.

"В результате авиакатастрофы погиб 41 человек, среди погибших есть один член экипажа", - сказала Марковская журналистам.

По словам представителя следствия, в настоящий момент выжившие общаются с психологами и следователями.

Она уточнила, что 28 человек находятся в терминале, им оказывается медицинская помощь.

По данным источника "Интерфакса", погибшим членом экипажа является один из бортпроводников.

Официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщила ранее, что из 78 человек, находившихся на борту Superjet-100, совершившего аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево", выжили только 37 человек.

"На борту авиалайнера, следовавшего сообщением Москва-Мурманск, находилось 78 человек, включая членов экипажа. По уточненным данным, которыми располагает следствие к настоящему моменту, из них выжило 37 человек", - сказала Петренко 5 мая "Интерфаксу".