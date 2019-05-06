Пассажир оайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который воскресным вечером вылетел из Москвы в Мурманск, но вернулся и совершил жесткую аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, хладнокровно снял на видео происходящее в салоне воздушного судна. Ролик опубликован в Telegram и в YooTube.

На записи видно, как пламя охватило крыло самолета и пылает его двигатель. Слышны крики людей, которые в панике пытаются покинуть салон горящего самолета Аэрофлота.

Ранее "Страна" сообщала, что Следственный комитет России подтвердил смерть 13 человек, в том числе двух детей, которые погибли при пожаре и аварийной посадке на борту самолёта Superjet 100 компании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево.

"Страна" ведет хронику событий и оперативно сообщает о происходящем после посадки пылающего самолета в аэропорту Шереметьево.