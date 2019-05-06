В воскресенье, 5 мая, в Святошинском районе Киева массово "минировали" жилые многоэтажные дома. Взрывчатку искали в многоэтажках на проспекте Леся Курбаса, 1б, улицах Наумова, 4, Котельникова, 7 и Верховинной, 5б.

Из домов организовали эвакуацию людей. Первые сообщения о минированиях стали появляться около 18:30. Об этом сообщает Информатор.

Побывав на Леся Курбаса, журналисты узнали, что большинство многоэтажек уже проверили. Правоохранители сообщили, что по состоянию на 20:30, ни в одном из домов взрывоопасные предметы обнаружены не были. Около 21:15 стало известно, что заминировали отель "Киев". По адресам работают патрульные, взрывотехники и кинологи с собаками. Также дежурят медики и спасатели.

Кроме того, 5 мая в Киеве взрывчатку искали в гостиницах "Мир", "Днепр" и "Турист". Ее минировали 1 мая. А 4 мая история повторилась - полиции снова пришлось искать бомбу в гостинице. 4 мая также "минировали" супермаркеты "Ашан" и ТРЦ "Магелан".

Как сообщала "Страна", в Киеве полиция задержала минера Владимирского собора. Патрульные полицейские по подозрению в совершении этого преступления быстро задержали 35-летнего злоумышленника.

Отметим, что в Киеве "заминировали" четыре режимных объекта, включая Бронетанковый завод. За ложное сообщение о минировании предусмотрена уголовная ответственность.