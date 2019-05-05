Сестра прояснила судьбу бортпроводника Максима Моисеева, который спасал пассажиров самолета Superjet 100 в Шереметьево. Об этом передает "Говорит Москва" со ссылкой на источник. Мы ведем прямой репортаж о происходящем.

До этого сообщалось, что бортпроводник, спасавший людей из хвостовой части горящего самолёта, погиб. Однако, его сестра заявила, что он жив.

"Сестра сообщила, что он жив, ранен, но жив. Весь кабинный экипаж жив", - уточнил источник.

Как сообщала "Страна", в аэропорту лайнер А320 едва не сгорел из-за мобильной зарядки. Несмотря на то, что задымление было немедленно ликвидировано бортпроводниками рейса, два пассажира самостоятельно выпустили аварийные трапы, отметил представитель компании.

Напомним, что стюардесса рассказала о секретных правилах поведения для пассажиров.